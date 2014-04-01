Goodlabs Medical (M) Sdn. Bhd.
Mr. Ganesh Angappen
Managing Director
E-mail: ganesha@goodlabs.com
Address: Suite C-8-4, Level 8, Tower C, Wisma Goshen, Plaza Pantai, N0.5, Jalan 4/83A,
Off Jalan Pantai Baru, KL - 59200
Contact Number
+60 3 2283 6499
+60 12 285 5751
http://www.goodlabs.com/
MedAlphA Marketing Sdn Bhd
Victor Nale
Managing Director
Main office: No. 36, Jalan BPU 6, Bandar Puchong Utama, 47100 Puchong, Selangor, Malaysia
Email : malaysia@med-alpha.com
Website : www.med-alpha.com
Vita Medik
Mrs. Swee Yee
Sales Manager
E-mail: sweeyee@vitamedik.com
Address: A-3-3, Blok A, Pusat Komersial Parklane, Jalan SS7/26, 47301 Kelana Jaya, Selangor D.E., Malaysia – 47301
Contact Number:
+60 3 7887 7285
+60 163282005
http://www.vitamedik.com/
Tecsen Technologies SDN BHD
Mr. Alan Wee
Managing Director
E-mail: alanwee@tecsen.com.my
Address: Lot 3026, Sublot No. 9, 1st Floor
2.5 miles, Jalan Tun Ahmad Zaidi Adruce
Kuching, Sarawak
Malaysia 93150
Contact Number:
+60 168862533
Tee Pham SDN BHD
Mr. Thyaga Kumar
Managing Director
E-mail: thyaga@teephamedical.com
Address: 19, Jalan Gan Chai Leng, Taman Chai Leng, 13700, Perai, Pulau Pinang 13700 Malaysia MY13700
Contact Number:
+60 12 482 7216
http://www.teephamedical.com.my/
Compass Medical Sdn Bhd
Mr. Joo Tuan Lim
Sales Manager
E-mail: sam@compassmedical.com.my
Address:Lot 5-1, Jalan 5/38D, Taman Sri Sinar, Segambut, Kuala Lumpur, Malaysia 51200
Tel: +60 362752669
Fax: +60 3 6275 7581
Mobile: +60 172131391
http://www.compassmedical.com.my/
Medien Sdn Bhd
Mr. Adrian Tan
Managing Director
E-mail:adrian.tan@medien.com.my
Address: 105-07-06 Hexagon Tech Park, Jalan Gurdwara, Georgetown, Penang, Malaysia 10300
Contact Number:
Hotline: 1800-18-2899
Mobile: +6010 405 0063
http://www.medien.com.my/