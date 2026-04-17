Skip to main content
Professional healthcare
0
Login/Sign Up
Products & Services
Specialties
Support & Contact
Shop
Supplies
ECG
Lead wire detanglers
Lead wire detanglers
ECG accessories
ECG
Lead wire detanglers
ECG accessories
ECG
LEAD WIRE DETANGLERS. Use with Series IV and Xper Physiomonitoring 5 devices.
Contact sales
Technical support
All Philips professional healthcare customers can open, track and manage equipment service tickets in our
Customer Services Portal
at no cost. Register for an account
here
.
For all support resources and contact information, visit our
Support hub.
Documentation
Brochure
Enhancing ECG quality application note
(312.73 KB)
See all
Specifications
ECG Lead Set
Patient Application
Child; Adult
Product details
Use with Non-Philips Healthcare Equipment
No
Product Category
ECG
Product Type
Accessories
CE Certified
YES
Single-Patient Use OR Multi-Patient Use
Reusable
Packaging Unit
1
Not manufactured with natural rubber latex
NO
Minimum Shelf Life
None
Sterile OR Non-Sterile
Non-Sterile
Documentation
Enhancing ECG quality application note
PDF
|
312.73 KB
Disclaimer
Product may not be available in all geographies, please check with your Philips representative for complete portfolio availability.
Philips - LEAD WIRE DETANGLERS Accessories - Philips