2 year warranty
Discontinued
RQ1145/16
3.9
of 5
32
Reviews
849trevor
29/06/2016
Australia
Verified buyer
a great razor
I have been using Philips shavers for many years & this is the best one I have had ! a great easy to look after razor,that does the job easily & efficently.
Yes, I recommend this product
This review was made for Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/17 Wet & dry electric shaver
Yes, I recommend this product
This review was made for Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/17 Wet & dry electric shaver
Sporty
28/03/2014
Australia
Usual Phillips high quality
Very pleased with shaver. Dissapointed with user manual.Tells very little, poor drawings,much too small,no written explanations.Had to work out how to use eg. charge,dismantle,clean,etc. by trial & error. GC.
Yes, I recommend this product
This review was made for Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/17 Wet & dry electric shaver
Yes, I recommend this product
This review was made for Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/17 Wet & dry electric shaver
Trodden
25/08/2013
Australia
No fuss shaver
Exactly what you would expect from a Philishave, close shave, easy to clean, good design and performs well.
Yes, I recommend this product
This review was made for Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/17 Wet & dry electric shaver
Yes, I recommend this product
This review was made for Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/17 Wet & dry electric shaver