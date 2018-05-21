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Discontinued

Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/21 Wet & dry electric shaver

RQ1250/21

4.3

| (195) Reviews | 91% recommend this product

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Reviews

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4.3

of 5

195

Reviews

91%

recommend this product

21/05/2018

Singapore

Singapore

After at least 5 years of usage.. Going strong

Everything works as desc. I planning to buy a newer version on my coming birthday.

Yes, I recommend this product

This review was made for Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/17 Wet & dry electric shaver

Yes, I recommend this product

This review was made for Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/17 Wet & dry electric shaver

04/02/2014

Singapore

Singapore

Great product

Love this shaver. it fits my hand well and also makes me look great.

Yes, I recommend this product

This review was made for Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Wet & dry electric shaver

Yes, I recommend this product

This review was made for Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Wet & dry electric shaver

18/06/2012

Singapore

Singapore

Fantistic!

Yes, I recommend this product

This review was made for Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Wet & dry electric shaver

Yes, I recommend this product

This review was made for Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Wet & dry electric shaver

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