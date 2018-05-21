2 year warranty
Discontinued
4.3
of 5
195
Reviews
91%
recommend this product
Mazlan
21/05/2018
Singapore
After at least 5 years of usage.. Going strong
Everything works as desc. I planning to buy a newer version on my coming birthday.
Yes, I recommend this product
This review was made for Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/17 Wet & dry electric shaver
Yes, I recommend this product
This review was made for Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/17 Wet & dry electric shaver
schnaars
04/02/2014
Singapore
Great product
Love this shaver. it fits my hand well and also makes me look great.
Yes, I recommend this product
This review was made for Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Wet & dry electric shaver
Yes, I recommend this product
This review was made for Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Wet & dry electric shaver
JACKSONLAW
18/06/2012
Singapore
Fantistic!
Yes, I recommend this product
This review was made for Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Wet & dry electric shaver
Yes, I recommend this product
This review was made for Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Wet & dry electric shaver