2 year warranty
Discontinued
RQ1258/16
4.0
of 5
2
Reviews
ｈｋみみぃ
08/12/2021
日本
Verified buyer
替え刃が無い！
非常に良い機種です。 バッテリーも十分持っていますし、軽く使い心地が良い。 肌に優しく、とても良いと思います。 ただ、現在は替え刃が手に入らないのでそれが最大の欠点です。
Pros
使いやすい。クリーナーもコンパクト
Cons
替え刃がない。シェービングユニットの販売が終了しているため刃の交換ができない。
This review was made for Shaver series 9000 SensoTouch RQ1258/16 ウェット＆ドライ電気シェーバー
Date of Use 2019-12-08
This review was made for Shaver series 9000 SensoTouch RQ1258/16 ウェット＆ドライ電気シェーバー
Date of Use 2019-12-08
Nick24
05/11/2016
日本
Verified buyer
ずっとPhilips
回転刃なので、振動が無く音も比較的静かで、長年愛用してます。クリーナーがついていつも新品のようにクリーニング。 ただ、最近使い始めに止まることがある。何回か繰り返してスイッチを入れると直る。クリーナーが付着しているのかと思い、水で手洗いしたら一回はなおったけど、また止まるようになっちゃった。
Yes, I recommend this product
This review was made for Shaver series 9000 SensoTouch RQ1258/21 ウェット＆ドライ電気シェーバー
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This review was made for Shaver series 9000 SensoTouch RQ1258/21 ウェット＆ドライ電気シェーバー