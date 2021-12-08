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Shaver series 9000 SensoTouch RQ1258/16 Wet and dry electric shaver

RQ1258/16

4

| (2) Reviews

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Reviews

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4.0

of 5

2

Reviews

5
3
2
1

08/12/2021

日本

日本

Verified buyer

替え刃が無い！

非常に良い機種です。 バッテリーも十分持っていますし、軽く使い心地が良い。 肌に優しく、とても良いと思います。 ただ、現在は替え刃が手に入らないのでそれが最大の欠点です。

Pros

使いやすい。クリーナーもコンパクト

Cons

替え刃がない。シェービングユニットの販売が終了しているため刃の交換ができない。

This review was made for Shaver series 9000 SensoTouch RQ1258/16 ウェット＆ドライ電気シェーバー

Date of Use 2019-12-08

This review was made for Shaver series 9000 SensoTouch RQ1258/16 ウェット＆ドライ電気シェーバー

Date of Use 2019-12-08

05/11/2016

日本

日本

Verified buyer

ずっとPhilips

回転刃なので、振動が無く音も比較的静かで、長年愛用してます。クリーナーがついていつも新品のようにクリーニング。 ただ、最近使い始めに止まることがある。何回か繰り返してスイッチを入れると直る。クリーナーが付着しているのかと思い、水で手洗いしたら一回はなおったけど、また止まるようになっちゃった。

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This review was made for Shaver series 9000 SensoTouch RQ1258/21 ウェット＆ドライ電気シェーバー

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