回転刃なので、振動が無く音も比較的静かで、長年愛用してます。クリーナーがついていつも新品のようにクリーニング。 ただ、最近使い始めに止まることがある。何回か繰り返してスイッチを入れると直る。クリーナーが付着しているのかと思い、水で手洗いしたら一回はなおったけど、また止まるようになっちゃった。