2 year warranty
Discontinued
4.6
of 5
9
Reviews
100%
recommend this product
없음니다
26/08/2019
한국
Verified buyer
제품이 튼튼하고 오래사용합니다
우선 손에 착감기는스타일 수염 컷팅이 부드럽게잘 깍겨요 오래 쓸수있어요 ㅋㅋㅋ 오래사용할수있는 좋은 현재 7~8째사용하는 면도기입니다
Pros
부드럽게 절삭력좋음
Cons
소리가조금있음
Yes, I recommend this product
This review was made for Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Wet & dry electric shaver
Yes, I recommend this product
This review was made for Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Wet & dry electric shaver
왕갈매기
11/05/2015
한국
아주 좋습니다.
아침마다 일회용 면도기로 면도 하다가 베인적이 너무 많았는데 깔끔하게 면도된 얼굴을 볼때마다 아주 상쾌 합니다.
Yes, I recommend this product
This review was made for Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Wet & dry electric shaver
Yes, I recommend this product
This review was made for Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Wet & dry electric shaver
여유로움삶
10/04/2014
한국
깔끔한 외모와 가벼운 소리와 면도에 만족합니다.
제품 개봉후 아주 만족하였다. 멋진 바디와 맑은 소리가 우선 만족했고 면도후 느낌도... 그리고 클린시스템 사용후에 상큼함도 아주 만족스럽더군요. 앞으로 계속 꾸준히 만족하고 싶습니다.
Yes, I recommend this product
This review was made for Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Wet & dry electric shaver
Yes, I recommend this product
This review was made for Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Wet & dry electric shaver