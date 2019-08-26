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Discontinued

Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/24 Wet & dry electric shaver

RQ1185/24

4.6
| (9) Reviews | 100% recommend this product
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4.6

of 5

9

Reviews

100%

recommend this product

2
1

26/08/2019

한국

한국

Verified buyer

제품이 튼튼하고 오래사용합니다

우선 손에 착감기는스타일 수염 컷팅이 부드럽게잘 깍겨요 오래 쓸수있어요 ㅋㅋㅋ 오래사용할수있는 좋은 현재 7~8째사용하는 면도기입니다

Pros

부드럽게 절삭력좋음

Cons

소리가조금있음

Yes, I recommend this product

This review was made for Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Wet & dry electric shaver

Yes, I recommend this product

This review was made for Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Wet & dry electric shaver

11/05/2015

한국

한국

아주 좋습니다.

아침마다 일회용 면도기로 면도 하다가 베인적이 너무 많았는데 깔끔하게 면도된 얼굴을 볼때마다 아주 상쾌 합니다.

Yes, I recommend this product

This review was made for Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Wet & dry electric shaver

Yes, I recommend this product

This review was made for Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Wet & dry electric shaver

10/04/2014

한국

한국

깔끔한 외모와 가벼운 소리와 면도에 만족합니다.

제품 개봉후 아주 만족하였다. 멋진 바디와 맑은 소리가 우선 만족했고 면도후 느낌도... 그리고 클린시스템 사용후에 상큼함도 아주 만족스럽더군요. 앞으로 계속 꾸준히 만족하고 싶습니다.

Yes, I recommend this product

This review was made for Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Wet & dry electric shaver

Yes, I recommend this product

This review was made for Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Wet & dry electric shaver

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