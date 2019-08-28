2 year warranty
Discontinued
4.0
of 5
30
Reviews
80%
recommend this product
Gabo mi
28/08/2019
Australia
Verified buyer
I do not know, what to write here.
The products is perfect, doing good work, shawing perfect.
Yes, I recommend this product
This review was made for Shaver series 7000 SensoTouch RQ1151/17 Wet & dry electric shaver
Yes, I recommend this product
This review was made for Shaver series 7000 SensoTouch RQ1151/17 Wet & dry electric shaver
Capt72
25/08/2013
Australia
Just a great shaver
Love the smooth shaving it gives, one does not have that burn feeling experienced in my old razor which I must admit was some 20 years old when it died (A Phillips battery razor)
Yes, I recommend this product
This review was made for Shaver series 7000 SensoTouch RQ1151/17 Wet & dry electric shaver
Yes, I recommend this product
This review was made for Shaver series 7000 SensoTouch RQ1151/17 Wet & dry electric shaver
trophyman
05/09/2013
United Kingdom
Verified buyer
Great product simple to use does the job well
First Phillips razor bought in 1954 whilst in R.A.F three of us lads bought it between us and was used for two years until we posted away, much better todays ones
Yes, I recommend this product
This review was made for Shaver series 7000 SensoTouch RQ1151/17 Wet and dry electric shaver
Yes, I recommend this product
This review was made for Shaver series 7000 SensoTouch RQ1151/17 Wet and dry electric shaver