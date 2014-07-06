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Click & Style YS526/16 shave & cleanse

YS526/16

3.5

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Reviews

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3.5

of 5

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Reviews

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06/07/2014

한국

한국

기능은 뛰어나나 크기가 조금 작았으면 좋겠음

우선 면도날이 최대한 수염을 잘라주어 손면도기만큼의 효과를 갖고, 브러쉬의 경우 미세모여서 피부자극이 없고 모공관리에 효과적이다. 다만 면도기 본체의 길이가 길어 큰 느낌이 있어서 본체의 길이를 조금더 짧게 했으면 좋겠음

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17/02/2014

한국

한국

편하고 좋네요

편하고좋네요 디자인도굿굿편하고좋네요 디자인도굿굿편하고좋네요 디자인도굿굿편하고좋네요 디자인도굿굿편하고좋네요 디자인도굿굿편하고좋네요 디자인도굿굿편하고좋네요 디자인도굿굿편하고좋네요 디자인도굿굿편하고좋네요 디자인도굿굿편하고좋네요 디자인도굿굿편하고좋네요 디자인도굿굿편하고좋네요 디자인도굿굿

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24/11/2013

한국

한국

세안기능은 좋은데

제품자체의 면도기능은 전기면도기 치고도 참 별로인듯.. 제품자체의 면도기능은 전기면도기 치고도 참 별로인듯.. 제품자체의 면도기능은 전기면도기 치고도 참 별로인듯.. 제품자체의 면도기능은 전기면도기 치고도 참 별로인듯..

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