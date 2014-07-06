면도기 자체의 기본적인 편의성과 클렌징브러쉬는 좋습니다. 피부자극도 적은편이지만, 그만큼 면도기 본래의 기능인 절삭력이 매우 약합니다. 수염이 많이 자라거나 거칠게 자라는 분들에게는 비추입니다. 애기수염처럼 살짝살짝 올라오는 분들에게는 좋은 제품일듯.