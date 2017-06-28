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VisaCareMicrodermabrasion

SC6240/01

4.3

| (40) Reviews | 97% recommend this product

2 awards

Firmer feeling, more youthful looking skin

Invigorate and maintain your skin's natural youthful look with VisaCare's Dual Action Air Lift & Exfoliation system. Massages the skin, encouraging blood circulation, while removing dead skin cells, allowing for natural cell renewal.

See all benefits

with Philips VisaCare Microdermabrasion System

Firmer feeling, more youthful looking skin

  • Skin resurfacing treatment

  • with Sensitive and Normal tip

For a more youthful looking skin

Philips VisaCare Microdermabrasion stimulates the resurfacing process of the skin for smoother, firmer feeling, visibly radiant skin.

Skin is more radiant, feels smoother and firmer in 4-6 weeks

Skin is more radiant, feels smoother and firmer in 4-6 weeks

93% of women tested reported instantly smoother feeling skin. 84% agree their skin looks more radiant, 84% noticed their skin looks healthier*.

DualAction Air Lift & Exfoliation System

DualAction Air Lift & Exfoliation System

Massages the skin, encouraging blood circulation, while removing dead skin cells, allowing for natural cell renewal.

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Reviews

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4.3

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Reviews

97%

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1

28/06/2017

日本

日本

Verified buyer

凄すぎてビックリ～

チップが肌に軽く吸い付いた状態でのお手入れなので最初はビックリだし 痛くないんだけど なんとなく痛く感じてしまうのですが直ぐに慣れます。 吸引されているので当てた部分が赤くなることもありますが 直ぐに消えます。 1回目から実感したのが肌がツルツル～ スベスベで本当にビックリです。 お手入れ後の肌はスキンケア用品の肌への入り方が全然違うし兎に角スベスベ！ 不要な角質をやさしく取り除いてくれたんです。 透明感が出てきたと言うか肌が明るくなったのを実感。 ピーリング効果で一皮むけただけでなく化粧水などもぐんぐん入っていくから 乾燥していた肌が滑らかになり影が消えたと言うのもあるかも。 リンパの流れを促すことで顔のむくみを改善。 手軽にホームエステで目的や肌の状態に応じて使い分けられ、 効果を実感できると言うのが凄いと思いました。

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22/05/2017

日本

日本

肌のトーンアップに効果的

角質ケアをしながら、つまんで流すというのが、慣れると気持ち良く、お風呂上がりの毎日の習慣になってしまいました。肌が少しトーンアップして、肌の調子がとても良いです。ビザケアで美肌を目指します！

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19/05/2017

日本

日本

想像以上の効果を実感

毎日使用ができるブライトニングチップと 週に2回のスペシャルケア用のファーミングチップ2種類が付属した美顔器。 洗顔後化粧水をつけ肌が濡れた状態で使用します。軽い吸盤に吸い付かれたような使用感で、肌に吸い付いた状態で顔の内側から外側にむかって滑らすように使用していきます。 痛みはないですが使用すると肌が赤くなります。赤みは少し経つとキレイに消えます。 使用始めはなかなかスムーズにできませんでしたが、コツを掴むと簡単で毎日のケアも楽にできます。 私は朝と晩に毎日ブライトニングチップを2往復、夜のお手入れにファーミングチップを週に2回程2往復使用しています。 ファーミングチップはブライトニングチップより少しだけ吸引する力が強い印象で、はじめて使用した際、3往復程使用したら少し肌がヒリヒリしました。なので使いなれるまでファーミングチップは様子を見ながら使う回数を調整すると良いと思います。 使用して1カ月ですが、効果がしっかりと出てきました。まず、くしみはが気にならなくなり透明感が出てきました。肌にもハリが出てキメも整ってきたようで見た目からも変化を実感しています。嬉しいことに気になっていた頬のたるみ、ほうれい線も少し改善されてきました。 40歳になり年齢的にも肌に元気がなくなったと感じ、朝はいつもどんよりしていたのが最近は朝から明るく肌がツヤツヤしています。 使用する前はこれで本当に効果が期待できるのか半信半疑でしたが、しっかりとした効果が実感できています。 毎日のお手入れ時間もかなり短時間で済むし、メンテナンスも楽！フル充電で1カ月は充電なしで使用もできます。 美顔器は色々持っていますが、専用の美容液が必要だったり、時間がかかたりでなかなか長続きしない私ですが、毎日苦にならず使用出来るのでとても気にいっています。 さらなる効果を期待して使用続けたいと思います。

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Disclaimers

  1. Independent test results on 75 consumers at 4 weeks treatment, UK 2014